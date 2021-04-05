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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 16389 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 29872 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 101405 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 137716 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 191629 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 191648 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 276430 просмотра

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Художница Яна Руснак представит Украину на престижной выставке World Art Dubai

Художница Яна Руснак представит Украину на престижной выставке World Art Dubai

Киев  •  УНН

 • 41032 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. С 7 по 10 апреля 2021 года в Dubai World Trade Centre в седьмой раз пройдет выставка-ярмарка World Art Dubai, в которой примут участие сотни галерей и художников со всего мира. Украину во второй раз на одном из самых престижных культурных мероприятий — World Art Dubai 2021 представит художница Яна Руснак, сообщает УНН.

“Большая личная страсть, сплетение ритмов, значений, кодов”, — так о своей живописи отзывается художница, чьи работы были представлены в арт пространствах Венеции, Майами, Монако, Бейрута, Вены, Баку, Дубай.

Художницу можно смело назвать культурным дипломатом, поскольку ее работы становились в ряд с такими мировыми звёздами, как Йоко Леннон, Орлан, Фил Акаши, а в Вене в музее-вилле Гюстава Климта, где творил и жил сам художник, были представлены работы Яны Руснак. Выставка в Австрии прошла при поддержке Украины-Австрийского посольства.

World Art Dubai представит множество новинок в канун знакового седьмого сезона. В программе заявлены экспозиции работ прославленных мастеров со всего мира, а также талантливых местных художников.

Украинские Национальные Новости

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