Художница Яна Руснак представит Украину на престижной выставке World Art Dubai
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. С 7 по 10 апреля 2021 года в Dubai World Trade Centre в седьмой раз пройдет выставка-ярмарка World Art Dubai, в которой примут участие сотни галерей и художников со всего мира. Украину во второй раз на одном из самых престижных культурных мероприятий — World Art Dubai 2021 представит художница Яна Руснак, сообщает УНН.
“Большая личная страсть, сплетение ритмов, значений, кодов”, — так о своей живописи отзывается художница, чьи работы были представлены в арт пространствах Венеции, Майами, Монако, Бейрута, Вены, Баку, Дубай.
Художницу можно смело назвать культурным дипломатом, поскольку ее работы становились в ряд с такими мировыми звёздами, как Йоко Леннон, Орлан, Фил Акаши, а в Вене в музее-вилле Гюстава Климта, где творил и жил сам художник, были представлены работы Яны Руснак. Выставка в Австрии прошла при поддержке Украины-Австрийского посольства.
World Art Dubai представит множество новинок в канун знакового седьмого сезона. В программе заявлены экспозиции работ прославленных мастеров со всего мира, а также талантливых местных художников.