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Хочуть повний контроль над Сєвєродонецьком: окупанти продовжують штурмові дії – Генштаб

Хочуть повний контроль над Сєвєродонецьком: окупанти продовжують штурмові дії – Генштаб

Київ • УНН

 • 111318 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. На Сєвєродонецькому напрямку противник вів штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

“На Сєвєродонецькому напрямку противник вів штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, здійснив наступ на позиції наших військ в районі Метьолкіного, успіху не мав”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомив, що на Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти активно застосовують артилерію, реактивні системи залпового вогню і наразі контролюють центр міста Сєвєродонецьк.

За даними голови Луганської ОВА, російські окупанти контролюють 70% Сєвєродонецька. Наразі запеклі бої тривають за кожен дім.

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