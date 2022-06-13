Хочуть повний контроль над Сєвєродонецьком: окупанти продовжують штурмові дії – Генштаб

Цитата

“На Сєвєродонецькому напрямку противник вів штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, здійснив наступ на позиції наших військ в районі Метьолкіного, успіху не мав”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомив, що на Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти активно застосовують артилерію, реактивні системи залпового вогню і наразі контролюють центр міста Сєвєродонецьк.



За даними голови Луганської ОВА, російські окупанти контролюють 70% Сєвєродонецька. Наразі запеклі бої тривають за кожен дім.