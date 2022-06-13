Хочуть повний контроль над Сєвєродонецьком: окупанти продовжують штурмові дії – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. На Сєвєродонецькому напрямку противник вів штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Цитата
“На Сєвєродонецькому напрямку противник вів штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, здійснив наступ на позиції наших військ в районі Метьолкіного, успіху не мав”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомив, що на Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти активно застосовують артилерію, реактивні системи залпового вогню і наразі контролюють центр міста Сєвєродонецьк.
За даними голови Луганської ОВА, російські окупанти контролюють 70% Сєвєродонецька. Наразі запеклі бої тривають за кожен дім.