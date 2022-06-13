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Рашисти застосовують артилерію, РСЗВ і наразі контролюють центр Сєвєродонецька - Міноборони

Рашисти застосовують артилерію, РСЗВ і наразі контролюють центр Сєвєродонецька - Міноборони

Київ • УНН

 • 675031 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти активно застосовують артилерію, реактивні системи залпового вогню і наразі контролюють центр міста Сєвєродонецьк. Про це заявив під час брифінгу у понеділок речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

Цитата

"На Донецькому напрямку Збройні сили стримують наступальні дії російських підрозділів, які намагаються оточити наші війська в районі Сєвєродонецька і Лисичанська, і блокувати шляхи постачання з Бахмута. Противник несе значні втрати і продовжує здійснювати заходи з їх відновлення", - сказав речник МОУ.

Деталі

З його слів, на Лиманському напрямку противник активних бойових дій не вів, але продовжував обстріли позицій наших військ в районах населеного пункту Маяки (10 км північніше Слов'янська) та Сєрєбрянка (5 км північно-східніше Сіверська).

"На Сєвєродонецькому напрямку наші війська протистоять штурмовим діям в самому місті, противник активно застосовує артилерію, реактивні системи залпового вогню, і наразі контролює центр міста. Там зараз тривають бойові дії високої інтенсивності", - повідомив Мотузяник.

Також він повідомив, що на Бахмутському напрямку українські підрозділи відбили штурм ворога в напрямках Вікторівка - Врубівка і Комишуваха – Врубівка. Аби блокувати українські підрозділи, противник відновив наступальні дії в районі селища Золоте і намагається закріпитись на рубежі населених пунктів Роти, Моронівка, додав речник МОУ.

Доповнення

За даними голови Луганської ОВА, російські окупанти контролюють 70% Сєвєродонецька. Наразі запеклі бої тривають за кожен дім.

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