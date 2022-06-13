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Окупанти контролюють 70% Сєвєродонецька, запеклі бої тривають за кожний дім – Гайдай

Окупанти контролюють 70% Сєвєродонецька, запеклі бої тривають за кожний дім – Гайдай

Київ • УНН

 • 141888 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Російські окупанти контролюють 70% Сєвєродонецька. Наразі запеклі бої тривають за кожний дім. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

Цитата

“У районі заводу і на околицях міста наші війська зробили досить добрі укріплення. Вони чітко тримають наші позиції, періодично роблять контрнаступ. На сьогоднішній момент, на жаль, росія контролює понад 70%, але все одно не все місто. Запеклі бої тривають просто за кожний дім. Вже не просто за вулицю, а за кожний дім”, – заявив Гайдай.

Деталі

За його словами, евакуація з міста наразі неможлива для мирного населення. Евакуювати можуть лише військові, у мінімальній кількості. Підвезення гуманітарного вантажу до Сєвєродонецька неможливе, все прострілюється.

Гайдай також заявив, що у бомбосховищах заводу “Азот” перебуває 500 людей та 40 дітей. Вивезти людей зараз неможливо.

Він зазначив, що укріплення на “Азоті” набагато слабші, ніж на “Азовсталі” у Маріуполі. Тому потрібний зелений коридор для евакуації людей.

“Там і далі залишається до 500 осіб та приблизно 40 дітей. Обстріл дуже сильно збільшується, і дедалі більшим калібром обстрілюють. Ми намагаємось домовитись, щоб зробили гуманітарний коридор. Поки що безуспішно, але сподіватимемося, що нам це вдасться зробити”, – додав він.

Щодо ситуації за напрямками, Гайдай зазначає, що окупанти вже не перший місяць планують перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут, але успіхів не досягли.

На сьогодні траси під контролем українських військ, але росія продовжує їх обстрілювати.

“Сказати, що наші війська не готові – не можна. Щодня спілкуюся з військовими, і вони кажуть, що розуміють і бачать усю картину бойових дій, тому розуміють, з яких боків може прийти загроза, і готові прийти. На сьогодні вони не бачать загрози оточення”, – резюмував Гайдай.

Доповнення

Ворог дещо відтіснив українських військових завдяки значних переваг в артилерії у Сєвєродонецьку та відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте.

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