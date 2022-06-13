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Оккупанты контролируют 70% Северодонецка, ожесточенные бои продолжаются за каждый дом – Гайдай

Киев • УНН

 • 141887 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Российские оккупанты контролируют 70% Северодонецка. Сейчас ожесточенные бои продолжаются за каждый дом. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

Цитата

“В районе завода, и на окраинах города наши войска сделали достаточно хорошие укрепления. Они четко держат наши позиции, периодически делают контрнаступление. На сегодняшний момент, к сожалению, россия контролирует более 70%, но все равно, не весь город. Ожесточенные бои проходят просто за каждый дом. Уже не просто за улицу, а за каждый дом”, – заявил Гайдай.

Детали

По его словам, эвакуация из города пока невозможна для мирного населения. Эвакуировать могут только военные в минимальном количестве. Подвоз гуманитарного груза в Северодонецк невозможен, все простреливается.

Гайдай также заявил, что в бомбоубежищах завода “Азот” находится 500 человек и 40 детей. Увезти людей сейчас невозможно.

Он отметил, что укрепления на “Азоте” гораздо слабее, чем на “Азовстали” в Мариуполе. Поэтому необходим зеленый коридор для эвакуации людей.

“Там так и продолжают оставаться до 500 человек, и около 40 детей. Обстрелы очень сильно увеличиваются, и все большим калибром обстреливают. Мы пытаемся договориться, чтобы сделали гуманитарный коридор. Пока безуспешно, но тем не менее, будем надеяться, что нам это удастся сделать”, – добавил он.

Относительно ситуации по направлениям, Гайдай отмечает, что оккупанты уже не первый месяц планируют перерезать трассу Лисичанск-Бахмут, но успехов не добились.

На сегодняшний день трассы под контролем украинских войск, но россия продолжает их обстреливать.

“Сказать, что наши войска не готовы – нельзя. Каждый день общаюсь с военными, и они говорят, что понимают и видят всю картину боевых действий, поэтому понимают, с каких сторон может прийти угроза, и готовы прийти. На сегодняшний день они угрозы окружения не видят”, – резюмировал Гайдай.

Дополнение

Враг несколько оттеснил украинских военных благодаря значительным преимуществам в артиллерии в Северодонецке и возобновил наступательные действия в районе населенного пункта Золотое.

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