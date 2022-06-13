Рашисты применяют артиллерию, РСЗО и сейчас контролируют центр Северодонецка - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. На Северодонецком направлении российские оккупанты активно применяют артиллерию, реактивные системы залпового огня и сейчас контролируют центр города Северодонецк. Об этом заявил во время брифинга в понедельник спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
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"На Донецком направлении Вооруженные силы сдерживают наступательные действия российских подразделений, которые пытаются оцепить наши войска в районе Северодонецка и Лисичанска, и блокировать пути поставки из Бахмута. Противник несет значительные потери и продолжает осуществлять мероприятия по их возобновлению", - сказал спикер МОУ.
Детали
По его словам, на Лиманском направлении противник активных боевых действий не вел, но продолжал обстрелы позиций наших войск в районах населенного пункта Маяки (10 км к северу от Славянска) и Серебрянка (5 км к северо-восточнее Северского).
"На Северодонецком направлении наши войска противостоят штурмовым действиям в самом городе, противник активно применяет артиллерию, реактивные системы залпового огня, и сейчас контролирует центр города. Там сейчас продолжаются боевые действия высокой интенсивности", - сообщил Мотузяник.
Также он сообщил, что на Бахмутском направлении украинские подразделения отразили штурм врага в направлениях Викторовка – Врубовка и Камышеваха – Врубовка. Чтобы блокировать украинские подразделения, противник возобновил наступательные действия в районе поселка Золотое и пытается закрепиться на рубеже населенных пунктов Роты, Мороновка, добавил спикер МОУ.
Дополнение
По данным главы Луганской ОВА, российские оккупанты контролируют 70% Северодонецка. Сейчас ожесточенные бои продолжаются за каждый дом.