Хотят полный контроль над Северодонецком: оккупанты продолжают штурмовые действия - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. На Северодонецком направлении противник вел штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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“На Северодонецком направлении противник вел штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, осуществил наступление на позиции наших войск в районе Метелкиного, успеха не имел”, — говорится в сообщении.
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Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что на Северодонецком направлении российские оккупанты активно применяют артиллерию, реактивные системы залпового огня и сейчас контролируют центр города Северодонецк.
По данным главы Луганской ОВА, российские оккупанты контролируют 70% Северодонецка. Сейчас ожесточенные бои продолжаются за каждый дом.