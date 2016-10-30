Хмарочос запропонували побудувати у Вінниці
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На сайті Вінницької міської ради з'явилася електронна петиція з пропозицією побудувати перший у місті хмарочос, передає УНН-Центр.
“По-перше, це дасть поштовх туристичній галузі; по-друге, це буде один із перших хмарочосів в Україні для розвитку бізнес-клімату та поштовху для його остаточної фундації в регіоні. По-третє, Вінниця стане реально прогресивним містом в Україні, куди з’їжджатиметься увесь бомонд країни й витрачатиме кошти в ресторанах і готелях. Хмарочос символізуватиме силу й потужність нашого міста, його сучасність та незалежність, креативність, відкритість, стабільність та шалений економічний розвиток”, − йдеться в петиції, автором якої є Євгеній Шевченко.
Станом на сьогодні, 30 жовтня, петицію підписали 29 осіб із 350 потрібних.
До кінця збору підписів залишилось два дні.