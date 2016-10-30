Небоскреб предложили построить в Виннице

"Во-первых, это даст толчок туристической отрасли; во-вторых, это будет один из первых небоскребов в Украине для развития бизнес-климата и толчок для его окончательной фундации в регионе. В-третьих, Винница станет реально прогрессивным городом в Украине, куда будет съезжаться весь бомонд страны и тратить средства в ресторанах и гостиницах. Небоскреб будет символизировать силу и мощь нашего города, его современность и независимость, креативность, открытость, стабильность и неистовое экономическое развитие", - говорится в петиции, автором которой является Евгений Шевченко.

По состоянию на сегодня, 30 октября, петицию подписали 29 человек из 350 необходимых.

До конца сбора подписей осталось два дня.