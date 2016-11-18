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ХК "Витязь" поповнив склад нападником О.Коржом

ХК "Витязь" поповнив склад нападником О.Коржом

Київ • УНН

 • 7551 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Харківський хокейний клуб "Витязь" поповнився українським нападником Олегом Коржом, повідомляє УНН з посиланням на сайт УХЛ.

Раніше О.Корж захищав кольори "Білого Барса" починаючи з сезону 2009/2010 і закінчуючи сезоном 2011/2012, де провів 50 матчів і заробив 8 очок (7+1).

У сезоні 2013/2014 грав за "Кременчук" у другій білоруській лізі. Там він зіграв 42 матчі і заробив 17 очок (5 + 12). Так само на його рахунку 5 матчів за збірну України U-18.

Нагадаємо, що ХК "Витязь" має 8 очок і займає 5 сходинку чемпіонату України.

Як повідомляв УНН, одинадцять хокеїстів поповнили склад ХК "Дженералз".

Українські Національні Новини

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