ХК "Витязь" пополнил состав нападающим О.Коржом
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Харьковский хоккейный клуб "Витязь" пополнился украинским нападающим Олегом Коржом, сообщает УНН со ссылкой на сайт УХЛ.
Ранее О.Корж защищал цвета "Белого Барса" начиная с сезона 2009/2010 и заканчивая сезоном 2011/2012, где провел 50 матчей и заработал 8 очков (7+1).
В сезоне 2013/2014 играл за "Кременчуг" во второй белорусской лиге. Там он сыграл 42 матча и заработал 17 очков (5+12). Так же на его счету 5 матчей за сборную Украины U-18.
Напомним, что ХК "Витязь" имеет 8 очков и занимает 5 место чемпионата Украины.
Как сообщал УНН, одиннадцать хоккеистов пополнили состав ХК "Дженералз".