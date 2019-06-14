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ХК "Сент-Луїс" вперше в історії виграв Кубок Стенлі

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Хокеїсти "Сент-Луїс Блюз" обіграли "Бостон Брюїнз" в сьомому матчі фіналу і вперше стали чемпіонами Кубку Стенлі, передає УНН з посиланням на НХЛ.

ХК "Сент-Луїс" вперше в історії виграв Кубок Стенлі

Перемогу "Сент-Луїсу" принесли шайби Райана О'Райлі, Алекса П'єтранджело, Брейді Шенна і Зака Санфорда, а також 32 сейви Джордана Біннінгтона – 4:1.

Приз "Конн Смайт Трофі" найціннішому хокеїсту плей-оф Кубку Стенлі виграв О'Райлі.

"Блюз" переграли нас в певні моменти гри, і саме тому вони перемогли. Другий гол - відмінна гра їх захисника, який приєднався до атаки. Вони реалізували свої моменти, коли повинні були, а ми - ні. Їх воротар зробив їм великий подарунок в першому періоді. Раск теж був чудовий, він був нашим найкращим гравцем", - підвів підсумок зустрічі тренер "Брюїнз" Брюс Кессіді.

Примітно, що до цього сезону "Блюз", які грають у лізі з 1967 року і довше всіх чекали трофея, три рази виходили у фінал (1968, 1969 і 1970 роки) і кожен раз програвали там "всуху". Спочатку вони двічі поступилися "Монреалю", а в 1970-му зазнали фіаско від "Бостона".

Додамо, "Брюїнз" мали шанс виграти Кубок Стенлі в сьомий раз в історії і вперше з 2011 року. Вісім років тому "Бостон" переграв "Ванкувер Кенакс" у шостому матчі фінальної серії, а потім виграв сьомий поєдинок (4:0).

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