ХК "Сент-Луис" впервые в истории выиграл Кубок Стэнли

Победу "Сент-Луиса" принесли шайбы Райана О'Райли, Алекса Пьетранджело, Брейди Шэнна и Зака Санфорда, а также 32 сейвы Джордана Биннингтона - 4:1.

Приз "Конн Смайт Трофи" самому ценному хоккеисту плей-офф Кубка Стэнли выиграл О'Райли.

"Блюз" переиграли нас в определенные моменты игры, и именно поэтому они победили. Второй гол - отличная игра их защитника, который присоединился к атаке. Они реализовали свои моменты, когда должны были, а мы - нет. Их вратарь сделал им большой подарок в первом периоде. Раск тоже был замечательный, он был нашим лучшим игроком ", - подвел итог встречи тренер" Брюинз "Брюс Кэссиди.

Примечательно, что в этом сезоне "Блюз", которые играют в лиге с 1967 года и дольше всех ждали трофея, три раза выходили в финал (1968, 1969 и 1970 годы) и каждый раз проигрывали там "всухую". Сначала они дважды уступили "Монреалю", а в 1970-м потерпели фиаско от "Бостона".

Добавим, "Брюинз" имели шанс выиграть Кубок Стэнли в седьмой раз в истории и впервые с 2011 года. Восемь лет назад "Бостон" переиграл "Ванкувер Кэнакс" в шестом матче финальной серии, а затем выиграл седьмой поединок (4:0).