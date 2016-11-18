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ХК "Донбас" зазнав мінімальної поразки у стартовій грі Континентального кубку

ХК "Донбас" зазнав мінімальної поразки у стартовій грі Континентального кубку

Київ • УНН

 • 7623 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. У першому матчі третього раунду Континентального кубка, що відбувається в датському місті Оденсе, “Донбас” мінімально поступився французькому “Анже”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу клубу з Донецьку.

З перших хвилин зустрічі донеччани ніби нагадали опонентам, що є єдиними володарями Континентального кубка серед учасників групи D. Номінальні господарі не дозволяли супернику продихнути, регулярно навантажуючи роботою воротаря "Анже". І під завісу першого відрізка кількість кидків у ворота справедливо переросла в якість. Рамазанов і Безуглий розігнали атаку, а Ігор Шаманський ефектно завершив її результативним влученням у ціль - 1:0.

По-справжньому напруженим видався другий період. "Анже" не тільки вдалося перехопити ініціативу, але і забити двічі.

Примітно, що до обох шайб "пугачів" свою ключку доклав кращий снайпер команди у Магнус ліги - Габорі. Спочатку він асистував Лакройксу, а потім Фрекону.

Кінцівка ж другого відрізка пройшла за сценарієм першого - коли до перерви залишалося трохи менше 20 секунд донеччани забили вдруге. Фантастичний кидок від синьої лінії вдався Олександру Побєдоносцеву. Голкіпер Лео Берт перед кидком капітана був безсилий - 2:2.

Вдруге вийти вперед "триколірним" пощастило в дебюті заключного відрізка. У своїй зоні оступився Безуглий, а Лессард, продемонструвавши свою техніку, реалізував тет-а-тет з Царегородцевим - 2:3.

Нагадаємо, що завтра команда Анатолія Степанищева зустрінеться проти господарів змагань ХК "Оденсе".

Як повідомляв УНН, Чемпіон України з хокею "Донбас" в Оденсе (Данія) візьме старт в Континентальному кубку зі стадії півфіналу.

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