ХК "Донбасс" потерпел минимальное поражение в стартовой игре Континентального кубка
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В первом матче третьего раунда Континентального кубка, что происходит в датском городе Оденсе, "Донбасс" минимально уступил французскому "Анже", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба из Донецка.
С первых минут встречи дончане будто напомнили оппонентам, что являются единственными обладателями Континентального кубка среди участников группы D.
Номинальные хозяева не позволяли сопернику продохнуть, регулярно нагружая работой вратаря "Анже". И под занавес первого отрезка количество бросков в ворота справедливо переросло в качество. Рамазанов и Безуглый разогнали атаку, а Игорь Шаманский эффектно завершил ее результативным попаданием в цель - 1:0.
По-настоящему напряженным выдался второй период. "Анже" не только удалось перехватить инициативу, но и забить дважды.
Примечательно, что к обоим шайбам "филинов" свою клюшку приложил лучший снайпер команды в Магнус лиге - Габори. Сначала он ассистировал Лакройксу, а затем Фрекону.
Концовка же второго отрезка прошла по сценарию первого - когда до перерыва оставалось чуть менее 20 секунд дончане забили второй. Фантастический бросок от синей линии удался Александру Победоносцеву. Голкипер Лео Берт перед броском капитана был бессилен - 2:2.
Второй раз выйти вперед "трехцветным" удалось в дебюте заключительного отрезка. В своей зоне оступился Безуглый, а Лессард, продемонстрировав свою технику, реализовал тет-а-тет с Царегородцевым - 2:3.
Напомним, что завтра команда Анатолия Степанищева встретится с хозяевами соревнований ХК "Оденсе".
Как сообщал УНН, Чемпион Украины по хоккею "Донбасс" в Оденсе (Дания) возьмет старт в Континентальном кубке со стадии полуфинала .