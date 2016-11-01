ХК "Донбас" розірвав контракт із нападником збірної України В.Гавриком
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Хокейний клуб "Донбас" розірвав контракт з нападаючим Владиславом Гавриков за обопільною згодою сторін, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
У поточному сезоні чемпіонату України 25-річний форвард провів у светрі "Донбасу" сім матчів, в яких відзначився трьома набраними очками (1 + 2) при коефіцієнті корисності "+2".
Нагадаємо, що В.Гаврик перейшов до складу чинного чемпіону України перед початком нинішнього сезону.
Додамо, що у складі національної збірної нападник став найкращим бомбардиром останнього розіграшу чемпіонату світу у Дивізіоні 1В.
Як повідомляв УНН, ХК "Кривбас" підписав нового нападника.