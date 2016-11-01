ХК "Донбасс" расторг контракт с нападающим сборной Украины В.Гавриком
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Хоккейный клуб "Донбасс" расторг контракт с нападающим Владиславом Гавриком по обоюдному согласию сторон, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
В текущем сезоне чемпионата Украины 25-летний форвард провел в свитере "Донбасса" семь матчей, в которых отметился тремя набранными очками (1 + 2) при коэффициенте полезности "+2".
Напомним, что В.Гаврик перешел в состав действующего чемпиона Украины перед началом нынешнего сезона.
Добавим, что в составе национальной сборной нападающий стал лучшим бомбардиром последнего розыгрыша чемпионата мира в Дивизионе 1В.
Как сообщал УНН, ХК "Кривбасс" подписал нового нападающего.