ХК "Донбасс" расторг контракт с нападающим сборной Украины В.Гавриком

В текущем сезоне чемпионата Украины 25-летний форвард провел в свитере "Донбасса" семь матчей, в которых отметился тремя набранными очками (1 + 2) при коэффициенте полезности "+2".

Напомним, что В.Гаврик перешел в состав действующего чемпиона Украины перед началом нынешнего сезона.

Добавим, что в составе национальной сборной нападающий стал лучшим бомбардиром последнего розыгрыша чемпионата мира в Дивизионе 1В.

Как сообщал УНН, ХК "Кривбасс" подписал нового нападающего.