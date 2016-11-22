"Хімік" поступився турецькому БК "Каршияка" в Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Баскетболісти южненського "Хіміка" зазнали поразки в домашньому матчі 6-го туру групової стадії Ліги чемпіонів проти турецької "Каршияки", повідомляє УНН.
При рахунку 6:3 на користь господарів 7 підряд очок набрав важкий форвард гостей Дехуан Саммерс, котрий раніше у складі київського "Будівельника" виступав у Євролізі. Загалом в першій половині гри суперники не відривалися у рахунку – 29:32.
Протягом останніх хвилин другої та 7 хвилин третьої чверті турки здійснили затяжний ривок 22:0, що і гарантувало їм перемогу – 78:60.
Статистика:
"Хімік": Антипов 16 очок, Петров 12 + 11 підбирань, Сміт 9 + 5 передач
"Каршияка": Саммерс 16 + 5 підбирань, Браун 13 + 4 передачі.
Нагадаємо, що "Хімік" залишається на дні турнірної таблиці групи В – 1 перемога при 5 поразках.
Додамо також, "Хімік" свій наступний матч у Лізі чемпіонів проведе проти на виїзді проти "Маккабі".