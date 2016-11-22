"Хімік" поступився турецькому БК "Каршияка" в Лізі чемпіонів

При рахунку 6:3 на користь господарів 7 підряд очок набрав важкий форвард гостей Дехуан Саммерс, котрий раніше у складі київського "Будівельника" виступав у Євролізі. Загалом в першій половині гри суперники не відривалися у рахунку – 29:32.

Протягом останніх хвилин другої та 7 хвилин третьої чверті турки здійснили затяжний ривок 22:0, що і гарантувало їм перемогу – 78:60.

Статистика:

"Хімік": Антипов 16 очок, Петров 12 + 11 підбирань, Сміт 9 + 5 передач

"Каршияка": Саммерс 16 + 5 підбирань, Браун 13 + 4 передачі.

Нагадаємо, що "Хімік" залишається на дні турнірної таблиці групи В – 1 перемога при 5 поразках.

Додамо також, "Хімік" свій наступний матч у Лізі чемпіонів проведе проти на виїзді проти "Маккабі".