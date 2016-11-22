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"Химик" уступил турецкому БК "Каршияка" в Лиге чемпионов

Киев • УНН

 • 9004 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Баскетболисты "Химик" потерпели поражение в домашнем матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против турецкого "Каршиякы", сообщает УНН.

"Химик" уступил турецкому БК "Каршияка" в Лиге чемпионов

При счете 6:3 в пользу хозяев 7 подряд очков набрал тяжелый форвард гостей Дехуан Саммерс, который ранее в составе киевского "Будивельника" выступал в Евролиге. Всего в первой половине игры соперники не отрывались в счете - 29:32.

В течение последних минут второй и 7 минут третьей четверти турки совершили затяжной рывок 22:0, что и гарантировало им победу - 78:60.

Статистика:

"Химик": Антипов 16 очков, Петров 12 + 11 подборов, Смит 9 + 5 передач

"Каршияка": Саммерс 16 + 5 подборов, Браун 13 + 4 передачи.

Напомним, что "Химик" остается на дне турнирной таблицы группы В - 1 победа при 5 поражениях.

Добавим также, "Химик" свой следующий матч в Лиге чемпионов проведет против на выезде против "Маккаби".

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