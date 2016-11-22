"Химик" уступил турецкому БК "Каршияка" в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Баскетболисты "Химик" потерпели поражение в домашнем матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против турецкого "Каршиякы", сообщает УНН.
При счете 6:3 в пользу хозяев 7 подряд очков набрал тяжелый форвард гостей Дехуан Саммерс, который ранее в составе киевского "Будивельника" выступал в Евролиге. Всего в первой половине игры соперники не отрывались в счете - 29:32.
В течение последних минут второй и 7 минут третьей четверти турки совершили затяжной рывок 22:0, что и гарантировало им победу - 78:60.
Статистика:
"Химик": Антипов 16 очков, Петров 12 + 11 подборов, Смит 9 + 5 передач
"Каршияка": Саммерс 16 + 5 подборов, Браун 13 + 4 передачи.
Напомним, что "Химик" остается на дне турнирной таблицы группы В - 1 победа при 5 поражениях.
Добавим также, "Химик" свой следующий матч в Лиге чемпионов проведет против на выезде против "Маккаби".