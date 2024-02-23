Хід у відповідь: "Українська стратегія Гройсмана" отримала гучного ляпаса від партії влади

Ексдиректор Вінницького клінічного центру інфекційних хвороб Ігор Матковський, якого минулого року зі скандалом звільнив голова обласної ради від партії Гройсмана Вячеслав Соколовий, отримав вищу посаду. Про призначення Матковського директором Державної установи "Вінницький обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України" повідомила на своїй сторінці у соцмережі народний депутат від "Слуги народу" Ірина Борзова, пише УНН.

Здавалося би, звичайне кадрове питання, але у нього більш ніж цікава передісторія.

Наприкінці вересня минулого року у тоді ще директора Вінницького клінічного центру інфекційних хвороб Ігоря Матковського закінчувався черговий трирічний контракт. Зазвичай його без проблем продовжували. Однак, голова Вінницької облради Вячеслав Соколовий звинуватив Матковського у тому, що Центр продав отримані на баланс паливо-мастильні матеріали, які були конфісковані у російських власників. Виручені кошти, до речі, були вкладені у купівлю сучасного томографу. Сам Матковський переконував, що все відбувалося абсолютно законно.

"Це олива, вона була конфіскована, усі відповідні органи це проконтролювали. Наступне – відповідно до чинного законодавства, ця олива була реалізована. Усі юридичні і фінансові правила були виконані. З 10 мільйонів, які ми отримали, 8,5 - було заплачено за томограф, а 1,7– податки в державу. Сам томограф коштував 18 мільйонів гривень. Іншу частину коштів за нього ми спрямували з грошей, які заробили за рахунок НСЗУ", - пояснив тоді ситуацію Матковський у коментарі УНН.

Додав, що восени 2022 року в області проводився масштабний аудит, під який потрапив і Центр. Жодних порушень, зокрема, і по цьому факту, виявлено не було.

Працівники Центру влаштовували акції протесту під стінами облради на захист свого керівника. Соколовий, своєю чергою, обіцяв звернутися до прокуратури по факту продажу оливи та купівлі томографа, і практично одразу ж після звільнення Матковського призначив нового директора Центру.

Сам звільнений директор не виключав, що його прибрали через зацікавленість певних осіб у землі, яка закріплена за медзакладом. Коли Центру підвищили статус, то передали додаткові площі. Нині він має у своєму користуванні близько 84 гектарів землі поблизу Вінниці, куди підведені усі комунікації.

"З одного боку – зацікавленість у землі. Ви ж розумієте, що ця земля знаходиться за три кілометри від Вінниці, і до неї підведені всі централізовані комунікації, я не маю права говорити… Можу припустити, що це під забудову і таке інше", - зазначав минулого року Матковський.

У цій ситуації цікаво, що про його призначення директором Державної установи "Вінницький обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України" повідомила саме Ірина Борзова - нардеп від президентської партії "Слуга народу" та дружина голови Вінницької ОВА Сергія Борзова.

Ні для кого не секрет, що Борзов перебуває в конфлікті зі "стратегами" Гройсмана. Його найбільшим проявом стало те, що голова ОВА скористався можливістю, яку йому надає законодавство, та підписав бюджет області, не виносячи його на розгляд сесії облради, де УСГ має більшість.

У партії Гройсмана, судячи з усього, це боляче сприйняли. Руками депутата облради від партії-сателіта "Батьківщина" Генадія Мазура УСГ спробувала підняти хвилю обурення громадськості через те, що "Слуга народу", як парламентська партія, отримала найбільше коштів з бюджету на фінансування своєї статутної діяльності.

І хоча спроба була без результатною, у "СН" знайшли, чим відповісти Гройсману і компанії, адже Матковський, якого так наполегливо звільняв Соколовий, не просто отримав нову посаду, а ще й пішов на підвищення.

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