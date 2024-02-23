Ответный ход в ответ: "Украинская стратегия Гройсмана" получила громкую пощечину от партии власти
Киев • УНН
"Украинская стратегия Гройсмана" получила громкую пощечину от партии власти
Экс-директор Винницкого клинического центра инфекционных болезней Игорь Матковский, которого в прошлом году со скандалом уволил председатель областного совета от партии Гройсмана Вячеслав Соколовый, получил более высокую должность. О назначении Матковского директором Государственного учреждения "Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" сообщила на своей странице в соцсети народный депутат от "Слуги народа" Ирина Борзова, пишет УНН.
Казалось бы, обычный кадровый вопрос, но у него более чем интересная предыстория.
В конце сентября прошлого года у тогда еще директора Винницкого клинического центра инфекционных болезней Игоря Матковского заканчивался очередной трехлетний контракт. Обычно его без проблем продлевали. Однако, председатель Винницкого облсовета Вячеслав Соколовый обвинил Матковского в том, что Центр продал полученные на баланс горюче-смазочные материалы, которые были конфискованы у российских владельцев. Вырученные средства, кстати, были вложены в покупку современного томографа. Сам Матковский убеждал, что все происходило абсолютно законно.
"Это масло, оно было конфисковано, все соответствующие органы это проконтролировали. Следующее - в соответствии с действующим законодательством, это масло было реализовано. Все юридические и финансовые правила были выполнены. Из 10 миллионов, которые мы получили, 8,5 - было заплачено за томограф, а 1,7 - налоги в государство. Сам томограф стоил 18 миллионов гривен. Остальную часть средств за него мы направили из денег, которые заработали за счет НСЗУ", - пояснил тогда ситуацию Матковский в комментарии УНН.
Добавил, что осенью 2022 года в области проводился масштабный аудит, под который попал и Центр. Никаких нарушений, в частности, и по этому факту, выявлено не было.
Работники Центра устраивали акции протеста под стенами облсовета в защиту своего руководителя. Соколовый, в свою очередь, обещал обратиться в прокуратуру по факту продажи масла и покупки томографа, и практически сразу же после увольнения Матковского назначил нового директора Центра.
Сам уволенный директор не исключал, что его убрали из-за заинтересованности определенных лиц в земле, которая закреплена за медучреждением. Когда Центру повысили статус, то передали дополнительные площади. Сейчас он имеет в своем пользовании около 84 гектаров земли вблизи Винницы, куда подведены все коммуникации.
"С одной стороны - заинтересованность в земле. Вы же понимаете, что эта земля находится в трех километрах от Винницы, и к ней подведены все централизованные коммуникации, я не имею права говорить... Могу предположить, что это под застройку и так далее", - отмечал в прошлом году Матковский.
В этой ситуации интересно, что о его назначении директором Государственного учреждения "Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" сообщила именно Ирина Борзова - нардеп от президентской партии "Слуга народа" и жена председателя Винницкой ОГА Сергея Борзова.
Ни для кого не секрет, что Борзов находится в конфликте со "стратегами" Гройсмана. Его самым большим проявлением стало то, что глава ОГА воспользовался возможностью, которую ему предоставляет законодательство, и подписал бюджет области, не вынося его на рассмотрение сессии облсовета, где УСГ имеет большинство.
В партии Гройсмана, судя по всему, это болезненно восприняли. Руками депутата облсовета от партии-сателлита "Батькивщина" Геннадия Мазура УСГ попыталась поднять волну возмущения общественности из-за того, что "Слуга народа", как парламентская партия, получила больше всего средств из бюджета на финансирование своей уставной деятельности.
И хотя попытка была без результативной, в "СН" нашли, чем ответить Гройсману и компании, ведь Матковский, которого так настойчиво увольнял Соколовый, не просто получил новую должность, а еще и пошел на повышение.
Пир во время чумы: как руководство Винницкого облсовета от Гройсмана роскошествует за бюджетные средства и использует свои полномочия26 декабря 2023, 08:07 • 691231 просмотр
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