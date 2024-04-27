Херсонщина: окупанти обстріляли Станіслав та Козацьке, є постраждалі
Київ • УНН
Росіяни обстріляли Станіслав, поранивши 21-річну жінку, і з мінометів обстріляли Козацьке, поранивши трьох чоловіків у віці 41, 47 і 53 років.
Росіяни обстріляли Станіслав, в результаті постраждала 21-річна жінка. Також окупанти гатили по Козацькому з мінометів, постраждали троє людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на Херсонську ОДА (ОВА).
"Внаслідок російського обстрілу в Станіславі постраждала місцева жителька. 21-річна жінка отримала вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що лікарі надали потерпілій допомогу на місці. Від госпіталізації вона відмовилась.
Окрім того, повідомляється, що сьогодні близько 14:30 російська армія гатила по населеному пункту Козацьке з мінометів.
"Внаслідок обстрілу постраждали троє людей. Це чоловіки, 41, 47 та 53 років. Потерпілих госпіталізували для надання медичної допомоги. Один з них - у важкому стані", - інформує ОДА.
Доповнення
Армійці рф випустили ракету на Херсон, й поцілили по закладу освіти у Корабельному районі.