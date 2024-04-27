Херсонщина: оккупанты обстреляли Станислав и Козацкое, есть пострадавшие

Россияне обстреляли Станислав, в результате пострадала 21-летняя женщина. Также оккупанты били по Козацкому из минометов, пострадали три человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОГА (ОВА).

"В результате российского обстрела в Станиславе пострадала местная жительница. 21-летняя женщина получила взрывную и черепно-мозговую травмы, а также контузию", - говорится в сообщении.

Сообщается, что врачи оказали пострадавшей помощь на месте. От госпитализации она отказалась.

Кроме того, сообщается, что сегодня около 14:30 российская армия била по населенному пункту Козацкое из минометов.

"В результате обстрела пострадали три человека. Это мужчины, 41, 47 и 53 лет. Пострадавших госпитализировали для оказания медицинской помощи. Один из них - в тяжелом состоянии", - информирует ОГА.

Дополнение

Армейцы рф выпустили ракету на Херсон, и попали по учебному заведению в Корабельном районе.