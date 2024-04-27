Херсонщина: оккупанты обстреляли Станислав и Козацкое, есть пострадавшие

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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khersonХерсон
Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
  •  55823 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
  •  62147 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  137491 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  137491 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  137936 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  124221 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  87130 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  81946 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153603 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168102 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

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Херсонщина: оккупанты обстреляли Станислав и Козацкое, есть пострадавшие

россияне обстреляли Станислав, ранив 21-летнюю женщину, и из минометов обстреляли Козацкое, ранив трех мужчин в возрасте 41, 47 и 53 лет.

Война •   •  1842 просмотра
Херсонщина: оккупанты обстреляли Станислав и Козацкое, есть пострадавшие

Март или апрель: СМИ рассказали, как Зеленский поставил Джонсону срок оказания военной помощи

Декабрьская встреча спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона с президентом Зеленским, на которой Зеленский предупредил, что Украина сможет выдержать российские атаки только до марта или апреля, во многом повлияла на решение Джонсона одобрить пакет военной помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов.

Война •   •  2845 просмотра
Март или апрель: СМИ рассказали, как Зеленский поставил Джонсону срок оказания военной помощи

Оккупанты начали активнее применять ракеты Х-59 и Х-69 - Воздушные силы

Российские оккупанты в последнее время начали активнее использовать ракеты Х-59 и Х-69 для нанесения ударов по различным объектам инфраструктуры Украины, причем Х-69 являются более модернизированными, имеют большую дальность полета и несколько большую мощность, сообщил представитель Воздушно-космических сил Илья Евлаш.

Война •   •  5156 просмотра
Оккупанты начали активнее применять ракеты Х-59 и Х-69 - Воздушные силы

Шмыгаль обсудил с министром обороны Австралии вопросы стратегического сотрудничества

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил стратегическое сотрудничество с Министром обороны Австралии Ричардом Марлсом, сосредоточившись на укреплении обороноспособности Украины и создании предпосылок для дальнейшего успеха на поле боя.

Война •   •  7576 просмотра
Шмыгаль обсудил с министром обороны Австралии вопросы стратегического сотрудничества

путин, вероятно, не отдавал прямого приказа об убийстве навального - СМИ

российский диктатор владимир путин не отдавал прямого приказа убить оппозиционного лидера алексея навального, утверждают американские спецслужбы, хотя вину путина не исключают, учитывая его кампанию против навального.

Новости Мира •   •  5958 просмотра
путин, вероятно, не отдавал прямого приказа об убийстве навального - СМИ

Австралия объявила о новом пакете помощи Украине на 100 млн долларов

Австралия объявила о новом пакете помощи Украине на сумму $100 млн, из которых $50 млн - на противовоздушную оборону ближнего радиуса действия, $30 млн - на беспилотники, а остальное - на различное оборудование, например, надувные лодки, а также предоставит боеприпасы и переносные зенитно-ракетные комплексы RBS-70.

Война •   •  9025 просмотра
Австралия объявила о новом пакете помощи Украине на 100 млн долларов

Беспилотника атаковал российскую белгородскую область: губернатор сообщает о 5 пострадавших

Пять человек, в том числе 17-летняя девушка, получили ранения в результате атаки беспилотника-камикадзе, который повредил три автомобиля в селе вознесеновка в белгородской области россии.

Новости Мира •   •  7475 просмотра
Беспилотника атаковал российскую белгородскую область: губернатор сообщает о 5 пострадавших

Австралия предоставит Украине БПЛА на сумму 32,5 млн долларов и большую партию ПЗРК RBS-70

Австралия предоставит Украине беспилотники стоимостью $32,5 млн и большую партию переносных зенитно-ракетных комплексов RBS-70 на десятки миллионов долларов.

Война •   •  15587 просмотра
Австралия предоставит Украине БПЛА на сумму 32,5 млн долларов и большую партию ПЗРК RBS-70

Каштаны расцвели в Киеве: фото цветущего города

Каштаны - символ Киева и неотъемлемая часть столичных пейзажей - цветут в городе, создавая особую атмосферу своими цветущими аллеями.

Общество •   •  16175 просмотра
Каштаны расцвели в Киеве: фото цветущего города

Российский FPV-дрон попал в грузовик на Харьковщине, ранен водитель

52-летний гражданский водитель грузовика получил тяжелые ранения, когда вражеский беспилотник попал в его грузовик вблизи Волчанска Харьковской области.

Война •   •  16943 просмотра
Российский FPV-дрон попал в грузовик на Харьковщине, ранен водитель