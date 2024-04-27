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У Херсоні росіяни ракетою вгатили по закладу освіти, без постраждалих

Київ • УНН

 • 44339 перегляди

Російські військові випустили ракету по Херсону, влучивши та частково зруйнувавши навчальний заклад у Корабельному районі, хоча ніхто з цивільних не постраждав.

Армійці рф випустили ракету на Херсон, й поцілили по закладу освіти у Корабельному районі. Наслідки російської атаки по обласному центру показав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Сьогодні вдень армія рф вдарила ракетою по Херсону. Ворог поцілив поблизу одного із закладів освіти у Корабельному районі.

– повідомив Прокудін.

Деталі

Будівля освітян частково зруйнована. Тут вибиті шибки, пошкоджені стіни та дах, потрощена аудиторія.

Прокудін відзначив, що "головне ніхто з цивільних не постраждав. На момент удару поруч нікого не було."

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Тетяна Салганік

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