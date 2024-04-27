У Херсоні росіяни ракетою вгатили по закладу освіти, без постраждалих
Київ • УНН
Російські військові випустили ракету по Херсону, влучивши та частково зруйнувавши навчальний заклад у Корабельному районі, хоча ніхто з цивільних не постраждав.
Армійці рф випустили ракету на Херсон, й поцілили по закладу освіти у Корабельному районі. Наслідки російської атаки по обласному центру показав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
Сьогодні вдень армія рф вдарила ракетою по Херсону. Ворог поцілив поблизу одного із закладів освіти у Корабельному районі.
Деталі
Будівля освітян частково зруйнована. Тут вибиті шибки, пошкоджені стіни та дах, потрощена аудиторія.
Прокудін відзначив, що "головне ніхто з цивільних не постраждав. На момент удару поруч нікого не було."
На лівобережжі Херсонщини гуманітарна ситуація досить складна - Плетенчук27.04.24, 14:59 • 25527 переглядiв