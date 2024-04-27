В Херсоне россияне ракетой всадили по учебному заведению, без пострадавших
Киев • УНН
Российские военные выпустили ракету по Херсону, попав и частично разрушив учебное заведение в Корабельном районе, хотя никто из гражданских не пострадал.
Армейцы рф выпустили ракету на Херсон, и попали по учебному заведению в Корабельном районе. Последствия российской атаки по областному центру показал председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
Сегодня днем армия рф ударила ракетой по Херсону. Враг попал вблизи одного из учебных заведений в Корабельном районе.
Детали
Здание педагогов частично разрушено. Здесь выбиты стекла, повреждены стены и крыша, разбита аудитория.
Прокудин отметил, что "главное никто из гражданских не пострадал. На момент удара рядом никого не было."
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