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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 13059 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Херсон зранку знову потрапив під ворожий вогонь: в ОП показали наслідки

Херсон зранку знову потрапив під ворожий вогонь: в ОП показали наслідки

Київ • УНН

 • 436821 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Херсон сьогодні вранці знову обстріляли російські окупанти, сталася пожежа на складі, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у середу, 14 грудня, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Херсон. Зранку внаслідок обстрілу загорілося складське приміщення", - повідомив Тимошенко.

Деталі

З його слів, на місці працюють екстрені служби.

Встановлюється обсяг завданої шкоди.

Доповнення

Російські окупанти за 13 грудня 42 рази обстріляли Херсонську область, є загиблий та поранений.

Українські Національні Новини

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