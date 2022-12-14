Херсон зранку знову потрапив під ворожий вогонь: в ОП показали наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Херсон сьогодні вранці знову обстріляли російські окупанти, сталася пожежа на складі, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у середу, 14 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"Херсон. Зранку внаслідок обстрілу загорілося складське приміщення", - повідомив Тимошенко.
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З його слів, на місці працюють екстрені служби.
Встановлюється обсяг завданої шкоди.
Доповнення
Російські окупанти за 13 грудня 42 рази обстріляли Херсонську область, є загиблий та поранений.