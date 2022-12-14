Херсон та область за добу накривали ворожим вогнем 42 рази, є жертва
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Російські окупанти за минулу добу 42 рази обстріляли Херсонську область, є загиблий та поранений, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у середу, 14 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини. По області гатили з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів", - повідомив Янушевич.
Деталі
Ворог вкотре обстріляв житлові квартали Херсона. Зі слів голови ОВА, окупанти поцілили у яхт-клуб, училище, спортивний заклад, приватні та багатоквартирні будинки.
"Маємо жертви серед цивільного населення. російські окупанти вбили 1 людину, ще 1 житель області отримав поранення", - зазначив посадовець.
Доповнення
На деокупованій частині Херсонської області виявили 10 катівень, 4 з них у Херсоні.