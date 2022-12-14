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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Херсон та область за добу накривали ворожим вогнем 42 рази, є жертва

Херсон та область за добу накривали ворожим вогнем 42 рази, є жертва

Київ • УНН

 • 402190 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Російські окупанти за минулу добу 42 рази обстріляли Херсонську область, є загиблий та поранений, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у середу, 14 грудня, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини. По області гатили з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів", - повідомив Янушевич.

Деталі

Ворог вкотре обстріляв житлові квартали Херсона. Зі слів голови ОВА, окупанти поцілили у яхт-клуб, училище, спортивний заклад, приватні та багатоквартирні будинки.

"Маємо жертви серед цивільного населення. російські окупанти вбили 1 людину, ще 1 житель області отримав поранення", - зазначив посадовець.

Доповнення

На деокупованій частині Херсонської області виявили 10 катівень, 4 з них у Херсоні.

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