Херсон и область за сутки накрывали вражеским огнем 42 раза, есть жертва

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки 42 раза обстреляли Херсонскую область, есть погибший и раненый, сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в среду, 14 декабря, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"российские оккупанты 42 раза обстреляли территорию Херсонской области. По области били из артиллерии, РСЗО, танков и минометов", - сообщил Янушевич.

Детали

Враг еще раз обстрелял жилые кварталы Херсона. По словам главы ОВА, оккупанты попали в яхт-клуб, училище, спортивное заведение, частные и многоквартирные дома.

"Имеем жертвы среди гражданского населения. российские оккупанты убили 1 человека, еще 1 житель области получил ранения", - отметил чиновник.

Дополнение

На деоккупированной части Херсонской области обнаружили 10 пыточных, 4 из них в Херсоне.

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