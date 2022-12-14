Херсон и область за сутки накрывали вражеским огнем 42 раза, есть жертва
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки 42 раза обстреляли Херсонскую область, есть погибший и раненый, сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в среду, 14 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"российские оккупанты 42 раза обстреляли территорию Херсонской области. По области били из артиллерии, РСЗО, танков и минометов", - сообщил Янушевич.
Детали
Враг еще раз обстрелял жилые кварталы Херсона. По словам главы ОВА, оккупанты попали в яхт-клуб, училище, спортивное заведение, частные и многоквартирные дома.
"Имеем жертвы среди гражданского населения. российские оккупанты убили 1 человека, еще 1 житель области получил ранения", - отметил чиновник.
Дополнение
На деоккупированной части Херсонской области обнаружили 10 пыточных, 4 из них в Херсоне.