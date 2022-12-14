Херсон утром снова попал под вражеский огонь: в ОП показали последствия

Цитата

"Херсон. Утром в результате обстрела загорелось складское помещение", - сообщил Тимошенко.

Детали

По его словам, на месте работают экстренные службы.

Устанавливается объем причиненного ущерба.

Дополнение

Российские оккупанты за 13 декабря 42 раза обстреляли Херсонскую область, есть погибший и раненый.