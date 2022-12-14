Херсон утром снова попал под вражеский огонь: в ОП показали последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Херсон сегодня утром снова обстреляли российские оккупанты, произошел пожар на складе, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в среду, 14 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"Херсон. Утром в результате обстрела загорелось складское помещение", - сообщил Тимошенко.
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По его словам, на месте работают экстренные службы.
Устанавливается объем причиненного ущерба.
Дополнение
Российские оккупанты за 13 декабря 42 раза обстреляли Херсонскую область, есть погибший и раненый.