Херсон за добу росіяни атакували двічі, по області випустили 219 снарядів

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"За минулу добу противник здійснив 49 обстрілів, випустивши 219 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БПЛА. Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази (5 снарядів)", - написав Прокудін.

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З його слів, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

"Через російську агресію 5 людей дістали поранення", - зазначив голова ОВА.

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Загалом, протягом доби, що минула, ворог завдав по Україні 64 авіаційні та 1 ракетний удари, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.