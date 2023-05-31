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Херсон за добу росіяни атакували двічі, по області випустили 219 снарядів

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Херсонську область за 30 травня російські війська обстріляли 49 разів, відомо про 5 поранених людей. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Цитата

"За минулу добу противник здійснив 49 обстрілів, випустивши 219 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БПЛА. Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази (5 снарядів)", - написав Прокудін.

Деталі

З його слів, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

"Через російську агресію 5 людей дістали поранення", - зазначив голова ОВА.

Доповнення

Загалом, протягом доби, що минула, ворог завдав по Україні 64 авіаційні та 1 ракетний удари, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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