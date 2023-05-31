Херсон за сутки россияне атаковали дважды, по области выпустили 219 снарядов

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"За минувшие сутки противник совершил 49 обстрелов, выпустив 219 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БПЛА. Город Херсон враг обстрелял 2 раза (5 снарядов)", - написал Прокудин.

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По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

"Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения", - отметил глава ОВА.

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В целом, в течение прошедших суток враг нанес по Украине 64 авиационных и 1 ракетный удар, совершил 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня.