Херсон за сутки россияне атаковали дважды, по области выпустили 219 снарядов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Херсонскую область за 30 мая российские войска обстреляли 49 раз, известно о 5 раненых людях. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
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"За минувшие сутки противник совершил 49 обстрелов, выпустив 219 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БПЛА. Город Херсон враг обстрелял 2 раза (5 снарядов)", - написал Прокудин.
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По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.
"Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения", - отметил глава ОВА.
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В целом, в течение прошедших суток враг нанес по Украине 64 авиационных и 1 ракетный удар, совершил 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня.