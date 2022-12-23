Херсон та область окупанти обстріляли ще 60 разів: є двоє поранених та загиблий

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"російські окупанти 61 раз обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області загарбники атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Через російські обстріли минулої доби 1 людина загинула, 2 жителі Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості", - написав він в Telegram.

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За його інформацією, ворог обстріляв Херсон 30 разів - били по житлових кварталах міста. російські снаряди влучили в освітні заклади, приватні та багатоквартирні будинки.

Доповнення

З початку повномасштабного вторгнення поліцією на Херсонщині встановлено загибель від обстрілів 332 цивільних, серед них 17 дітей.