На Херсонщині від обстрілів загинуло 332 цивільних – поліція

Цитата

«Обстріли відбуваються щодня. Цілять по житловим кварталам, критичній інфраструктурі, але фактично летить по всьому місту. Є жертви серед мирних громадян, майже щодня є як травмовані, так і загиблі. З моменту деокупаціі слідчими підтверджено інформацію про загибель 332 цивільних, 17 з них – діти, а ще 74 особи не встановлені. Це цифри з початку бойових дій», – повідомив Кований.

Нагадаємо

Ще 36 могил знайдено на кладовищі в поселенні геологів в Херсоні після деокупації. На подвір’ї приватного будинку на Херсонщині виявлено поховання з останками шістьох осіб зі слідами тортур.