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В Херсонской области от обстрелов погибли 332 гражданских - полиция

В Херсонской области от обстрелов погибли 332 гражданских - полиция

Киев • УНН

 • 369290 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. С начала полномасштабного вторжения полицией в Херсонской области установлена гибель от обстрелов 332 гражданских, среди них 17 детей. Об этом во время брифинга сообщил и.о. начальника отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Андрей Кованый, передает УНН.

Цитата

«Обстрелы происходят каждый день. Целятся по жилым кварталам, критической инфраструктуре, но фактически летит по всему городу. Есть жертвы среди мирных граждан, почти каждый день есть как травмированные, так и погибшие. С момента деоккупации следователями подтверждена информация о гибели 332 гражданских, 17 из них – дети, а еще 74 человека не установлены. Это цифры с начала боевых действий», – сообщил Кованый.

Напомним

Еще 36 могил найдено на кладбище в поселении геологов в Херсоне после деоккупации. Во дворе частного дома на Херсонщине обнаружены захоронения с останками шести человек со следами пыток.

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