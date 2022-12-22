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У Херсоні виявили ще одне масове поховання після деокупації

У Херсоні виявили ще одне масове поховання після деокупації

Київ • УНН

 • 445328 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Ще 36 могил знайдено на кладовищі в поселенні геологів в Херсоні після деокупації. На подвір’ї приватного будинку на Херсонщині виявлено поховання з останками шістьох осіб зі слідами тортур. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін, якого цитує пресслужба МВС, передає УНН.

Цитата

«У селі Правдино Херсонського району виявлено поховання на подвір’ї приватного будинку, де знайдено останки шістьох осіб зі слідами тортур, вогнепальними пораненнями тощо. Виявлені трупи ексгумовані і направлені на проведення судмедекспертизи. Ще 36 могил знайдено на кладовищі в поселенні геологів в Херсоні. Там масове захоронення, де є й тіла військовослужбовців Збройних Сил, зокрема, й ТрО. Загалом за період окупації до моргів поступило близько 700 тіл, з яких приблизно 100 – з тілесними ушкодженнями, отриманими унаслідок військових дій, особи 12 із них до цього часу не встановлено», – повідомив Єнін.

Деталі

За його словами, ведеться робота для оперативного збору зразків ДНК родичів для встановлення осіб загиблих. Однак нерідко виникають ускладнення, оскільки рідні багатьох із загиблих перебувають за кордоном або з ними відсутній зв’язок.

Окремо він повідомив про результати ексгумації тіл у місті Ізюмі на Харківщині.

«З місць поховань вилучено понад 450 тіл загиблих: це близько 200 тіл чоловіків, дещо більше тіл жінок, понад 20 тіл військових, семеро дітей і останки 12 осіб, стать, вік і особистість яких не можливо визначити. Попередньо встановлено, що серед цих осіб є ті, хто загинув від насильницької смерті: вогнепальних поранень, вибухових травм. Ознаки катувань було виявлено щонайменше у 40 осіб», – розповів Єнін.

Він повідомив, що поліція провела огляди 450 трупів, призначено таку ж кількість судово-медичних експертиз для встановлення причин смерті, наявності тілесних ушкоджень, а також особливих ознак, що можуть бути використані як додатковий фактор при ідентифікації тіл.

«Відібрано біологічні зразки для проведення молекулярно-генетичної експертизи ДНК у понад 200 осіб. І призначено 456 судово-молекулярних генетичних експертиз за біологічними зразками трупів», - сказав Єнін.

Доповнення

Правоохоронні органи на Харківщині виявили ще три тіла цивільних, яких вбили російські терористи.

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