У Херсоні виявили ще одне масове поховання після деокупації
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Ще 36 могил знайдено на кладовищі в поселенні геологів в Херсоні після деокупації. На подвір’ї приватного будинку на Херсонщині виявлено поховання з останками шістьох осіб зі слідами тортур. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін, якого цитує пресслужба МВС, передає УНН.
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«У селі Правдино Херсонського району виявлено поховання на подвір’ї приватного будинку, де знайдено останки шістьох осіб зі слідами тортур, вогнепальними пораненнями тощо. Виявлені трупи ексгумовані і направлені на проведення судмедекспертизи. Ще 36 могил знайдено на кладовищі в поселенні геологів в Херсоні. Там масове захоронення, де є й тіла військовослужбовців Збройних Сил, зокрема, й ТрО. Загалом за період окупації до моргів поступило близько 700 тіл, з яких приблизно 100 – з тілесними ушкодженнями, отриманими унаслідок військових дій, особи 12 із них до цього часу не встановлено», – повідомив Єнін.
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За його словами, ведеться робота для оперативного збору зразків ДНК родичів для встановлення осіб загиблих. Однак нерідко виникають ускладнення, оскільки рідні багатьох із загиблих перебувають за кордоном або з ними відсутній зв’язок.
Окремо він повідомив про результати ексгумації тіл у місті Ізюмі на Харківщині.
«З місць поховань вилучено понад 450 тіл загиблих: це близько 200 тіл чоловіків, дещо більше тіл жінок, понад 20 тіл військових, семеро дітей і останки 12 осіб, стать, вік і особистість яких не можливо визначити. Попередньо встановлено, що серед цих осіб є ті, хто загинув від насильницької смерті: вогнепальних поранень, вибухових травм. Ознаки катувань було виявлено щонайменше у 40 осіб», – розповів Єнін.
Він повідомив, що поліція провела огляди 450 трупів, призначено таку ж кількість судово-медичних експертиз для встановлення причин смерті, наявності тілесних ушкоджень, а також особливих ознак, що можуть бути використані як додатковий фактор при ідентифікації тіл.
«Відібрано біологічні зразки для проведення молекулярно-генетичної експертизи ДНК у понад 200 осіб. І призначено 456 судово-молекулярних генетичних експертиз за біологічними зразками трупів», - сказав Єнін.
Доповнення
Правоохоронні органи на Харківщині виявили ще три тіла цивільних, яких вбили російські терористи.