В Херсоне обнаружили еще одно массовое захоронение после деоккупации

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«В селе Правдино Херсонского района обнаружены захоронения во дворе частного дома, где найдены останки шести человек со следами пыток, огнестрельными ранениями и т.д. Обнаруженные трупы эксгумированы и направлены на проведение судмедэкспертизы. Еще 36 могил найдено на кладбище в поселении геологов в Херсоне. Там массовое захоронение, где есть и тела военнослужащих Вооруженных Сил, в том числе и ТрО. Всего за период оккупации в морги поступило около 700 тел, из которых примерно 100 – с телесными повреждениями, полученными в результате военных действий, лица 12 из них до сих пор не установлены», – сообщил Енин.

Детали

По его словам, ведется работа по оперативному сбору образцов ДНК родственников для установления лиц погибших. Однако нередко возникают осложнения, поскольку родные многих из погибших находятся за границей или с ними отсутствует связь.

Отдельно он сообщил о результатах эксгумации тел в городе Изюме в Харьковской области.

«Из мест захоронений изъято более 450 тел погибших: это около 200 тел мужчин, несколько больше тел женщин, более 20 тел военных, семеро детей и останки 12 человек, пол, возраст и личность которых невозможно определить. Предварительно установлено, что среди этих лиц есть погибшие от насильственной смерти: огнестрельные ранения, взрывные травмы. Признаки пыток были обнаружены по меньшей мере у 40 человек», – рассказал Енин.

Он сообщил, что полиция провела осмотры 450 трупов, назначено такое же количество судебно-медицинских экспертиз для установления причин смерти, наличия телесных повреждений, а также особых признаков, которые могут быть использованы в качестве дополнительного фактора при идентификации тел.

«Отобраны биологические образцы для проведения молекулярно-генетической экспертизы ДНК более 200 человек. И назначено 456 судебно-молекулярных генетических экспертиз по биологическим образцам трупов», - сказал Енин.

Дополнение

Правоохранительные органы в Харьковской области обнаружили еще три тела гражданских, убитых российскими террористами.