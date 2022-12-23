Херсон и область оккупанты обстреляли еще 60 раз: есть двое раненых и погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты 61 раз обстреляли Херсонскую область - 2 гражданских получили ранения разной степени тяжести, один человек погиб. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.
Цитата
"российские оккупанты 61 раз обстреляли территорию Херсонской области. Мирные населенные пункты области захватчики атаковали из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Из-за российских обстрелов за минувшие сутки 1 человек погиб, 2 жителя Херсонской области получили ранения разной степени" - написал он в Telegram.
Детали
По его информации, враг обстрелял Херсон 30 раз - оккупанты били по жилым кварталам города. российские снаряды попали в образовательные заведения, частные и многоквартирные дома.
Дополнение
С начала полномасштабного вторжения полицией в Херсонской области установлена гибель от обстрелов 332 гражданских, среди них 17 детей.