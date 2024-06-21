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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Харківщина - ситуація стала ще більш стабілізованою, Донеччина - надзвичайно складно - Зеленський

Київ • УНН

 • 85083 перегляди

Ситуація в Харківській області стала більш стабільною, але Донецька область залишається вкрай складною, особливо на Покровському напрямку, де щодня відбуваються десятки російських обстрілів, йдеться у вечірньому зверненні Президента України.

Харківщина - ситуація стала ще більш стабілізованою, Донеччина - надзвичайно складно - Зеленський

На Харківщині ситуація стала ще більш стабілізованою, але ситуація на Донеччині залишається надзвичайно складною. Особливо на Покровському напрямку, де відбувається десятки російських атак щодобово. Про це у вечірньому звернені заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

"Звичайно, сьогодні було багато уваги фронту – нашим військовим, нашим перспективам. Була, зокрема, доповідь голови Служби зовнішньої розвідки. Була доповідь Головкома. Пишаюся всіма нашими людьми, які надзвичайно стійко, надзвичайно хоробро зараз відбивають російські штурми. Харківщина – ситуація стала ще більш стабілізованою. І це – заслуга наших воїнів. Донеччина – надзвичайно складно. Особливо це Покровський напрямок – десятки російських атак щодобово. Дуже важливо вистояти там, знищувати окупанта й не давати росії жодного приводу сподіватися на те, що у війні проти України росії щось вдасться. Ми можемо й повинні вибивати для України результат. В усьому. Завжди. Коли є можливість, коли є шанси й коли ми самі зобов’язані створювати для себе шанси на перемогу. На успіх України", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

За даними Генштабу, станом на 19:00 21 червня, з початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 99. На Торецькому напрямку продовжується три з п’яти боєзіткнень за сьогодні.

Павло Башинський

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