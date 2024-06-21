На Харьковщине ситуация стала еще более стабилизированной, но ситуация на Донетчине остается чрезвычайно сложной. Особенно на Покровском направлении, где происходит десятки российских атак ежесуточно. Об этом в вечернем обращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Конечно, сегодня было много внимания фронту-нашим военным, нашим перспективам. Был, в частности, доклад главы Службы внешней разведки. Был доклад главкома. Горжусь всеми нашими людьми, которые чрезвычайно стойко, чрезвычайно храбро сейчас отбивают русские штурмы. Харьковщина - ситуация стала еще более стабилизированной. И это - заслуга наших воинов. Донетчина - чрезвычайно сложно. Особенно это Покровское направление-десятки российских атак ежесуточно. Очень важно выстоять там, уничтожать оккупанта и не давать россии никакого повода надеяться на то, что в войне против Украины россии что-то удастся. Мы можем и должны выбирать для Украины результат. Во всем. Всегда. Когда есть возможность, когда есть шансы и когда мы сами обязаны создавать для себя шансы на победу. На успех Украины", - сказал Зеленский.

Напомним

По данным Генштаба, по состоянию на 19:00 21 июня, с начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 99. На Торецком направлении продолжается три из пяти боестолкновений за сегодня.