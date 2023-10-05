Харківщина вночі зазнала ворожого ракетного удару, через обстріл сталася лісова пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Російські війська у ніч на 5 жовтня завдали ракетний удар, попередньо, з ЗРК С-300, по селищу Печеніги та обстріляли село Гороховатка у Харківській області, сталася лісова пожежа, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Минулої ночі, близько 00:15 ворог завдав ракетного удару (попередньо, ЗРК С-300) по смт Печеніги Чугуївського району, зафіксовані влучання на території дачного селища. Пошкоджено 2 будинки, сталися пожежі. Близько 3:00 ворог обстріляв село Гороховатка Ізюмського району. Сталася лісова пожежа на площі 500 м кв.", - написав Синєгубов у Telegram.
Деталі
Зі слів Синєгубова, протягом доби під ударами ворога перебували населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів, зокрема:
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- Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будинок, сталася пожежа.
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- У смт Козача Лопань Харківського району артилерійським обстрілом пошкоджено 2 приватні будинки, господарчі споруди, приватний автомобіль.
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- Через обстріл околиць села Глибоке Харківського району горіла трава у полі.
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"Постраждалих серед цивільного населення протягом доби не зафіксовано", - зазначив голова ОВА.
Доповнення
У ніч на 4 жовтня росіяни вдарили керованою авіабомбою по Боровій на Харківщині, була травмована людина, пошкоджено дитсадок.