Харківщина вночі зазнала ворожого ракетного удару, через обстріл сталася лісова пожежа

Цитата

"Минулої ночі, близько 00:15 ворог завдав ракетного удару (попередньо, ЗРК С-300) по смт Печеніги Чугуївського району, зафіксовані влучання на території дачного селища. Пошкоджено 2 будинки, сталися пожежі. Близько 3:00 ворог обстріляв село Гороховатка Ізюмського району. Сталася лісова пожежа на площі 500 м кв.", - написав Синєгубов у Telegram.

Деталі

Зі слів Синєгубова, протягом доби під ударами ворога перебували населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів, зокрема:



Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будинок, сталася пожежа.

Чугуївського району пошкоджено будинок, сталася пожежа.

У смт Козача Лопань Харківського району артилерійським обстрілом пошкоджено 2 приватні будинки, господарчі споруди, приватний автомобіль.

Харківського району артилерійським обстрілом пошкоджено 2 приватні будинки, господарчі споруди, приватний автомобіль.

Через обстріл околиць села Глибоке Харківського району горіла трава у полі.

Харківського району горіла трава у полі.

"Постраждалих серед цивільного населення протягом доби не зафіксовано", - зазначив голова ОВА.

Доповнення

У ніч на 4 жовтня росіяни вдарили керованою авіабомбою по Боровій на Харківщині, була травмована людина, пошкоджено дитсадок.