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росіяни вночі вдарили керованою авіабомбою по Боровій на Харківщині: травмована людина, пошкоджений дитсадок

Київ • УНН

 • 500148 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Російські окупанти у ніч на 4 жовтня скинули керовану авіабомбу по селищу Борова Ізюмського району, поранення отримала одна жінка, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

“Близько опівночі ворог завдав удару по смт Борова Ізюмського району, попередньо керованою авіабомбою. Зафіксовано влучання в центрі селища, пошкодження зазнали 2-поверховий житловий будинок, дитсадок та будівля центру зайнятости”, - написав Синєгубов у Telegram.

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу легкі поранення отримала жінка 83 років. Вона госпіталізації не потребувала.

Доповнення

Протягом минулої доби росіяни масовано обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

У с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено 5 приватних житлових будинків. У с. Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджено будівлю школи.

У с. Івашки Богодухівського району пошкоджено будівлю інкубатора та спиртзаводу. Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено 7 приватних будинків.

Додамо

Під час удару російських військ по околицях Харкова 2 жовтня одна з ракет влучила по території навчального містечка одного з вишів.

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