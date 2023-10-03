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Під час удару рф по околицях Харкова ракета влучила по території навчального містечка вишу - ОВА

Під час удару рф по околицях Харкова ракета влучила по території навчального містечка вишу - ОВА

Київ • УНН

 • 3008479 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Під час удару російських військ по околицях Харкова 2 жовтня одна з ракет влучила по території навчального містечка одного з вишів, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"Учора близько 09:10 ворог завдав удару 5-ма ракетами С-300 по околицях міста Харків. Зафіксовано влучання в землю, пошкоджено господарську будівлю, підсобні приміщення бюро ритуальних послуг. Одна з ракет влучила на території навчального містечка одного з вишів, не спричинивши масштабних руйнувань. Без постраждалих", - написав Синєгубов у Telegram.

Деталі

Протягом минулої доби, з його слів, російські окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру та мирне населення Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів, зокрема:

  • Близько 13:50 ворог завдав удару керованою авіабомбою по місту Куп'янськ. Пошкоджено 6 приватних житлових будинків, складська будівля та 4 багатоповерхові житлові будинки. Зазнали поранення 76-річний чоловік та 57-річна жінка. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
  • Ворог завдав удару КАБ по району сіл Чернещина та Першотравневе Ізюмського району, потерпілих немає.
  • У селі Гур'їв Козачок Богодухівського району обстрілом пошкоджено 3 приватні будинки.
  • У селі Охримівка Чугуївського району пошкоджено будівлю майстерні фермерського господарства, сталася пожежа.
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