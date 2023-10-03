Під час удару рф по околицях Харкова ракета влучила по території навчального містечка вишу - ОВА

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"Учора близько 09:10 ворог завдав удару 5-ма ракетами С-300 по околицях міста Харків. Зафіксовано влучання в землю, пошкоджено господарську будівлю, підсобні приміщення бюро ритуальних послуг. Одна з ракет влучила на території навчального містечка одного з вишів, не спричинивши масштабних руйнувань. Без постраждалих", - написав Синєгубов у Telegram.

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Протягом минулої доби, з його слів, російські окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру та мирне населення Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів, зокрема: