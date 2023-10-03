Во время удара рф по окрестностям Харькова ракета попала по территории учебного городка вуза - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Во время удара российских войск по окрестностям Харькова 2 октября одна из ракет попала по территории учебного городка одного из вузов, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Цитата
"Вчера около 09:10 враг нанес удар 5-ю ракетами С-300 по окрестностям города Харьков. Зафиксировано попадание в землю, повреждено хозяйственное здание, подсобные помещения бюро ритуальных услуг. Одна из ракет попала на территории учебного городка одного из вузов, не вызвав масштабных разрушений. Без пострадавших", - написал Синегубов в Telegram.
Детали
За прошедшие сутки, по его словам, российские оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру и мирное население Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов, в частности:
-
- Около 13:50 враг нанес удар управляемой авиабомбой по городу Купянск. Повреждены 6 частных жилых домов, складское здание и 4 многоэтажных жилых дома. Получили ранения 76-летний мужчина и 57-летняя женщина. Госпитализированы в состоянии средней тяжести.
-
- Враг нанес удар КАБ по району сел Чернещина и Первомайское Изюмского района, пострадавших нет.
-
- В селе Гурьев Казачок Богодуховского района обстрелом повреждены 3 частных дома.
-
- В селе Охримовка Чугуевского района повреждено здание мастерской фермерского хозяйства, произошел пожар.
-