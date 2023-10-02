Окупанти завдали п'ять ударів за межами Харкова, є влучання С-300 - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Російські війска завдали щонайменше п'ять ударів за межами Харкова, є влучання С-300, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Окупанти завдали щонайменше 5 ударів за межами міста Харків, зафіксовано влучання ракет С-300. За попеедньою інформацією, постраждалих немає. Профільні служби працюють на місцях влучань", - написав Синєгубов у Telegram.
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Як повідомлялося, ворог уранці завдав удари по Харківщині з бєлгорода попередньо С-300.