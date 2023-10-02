Ворог завдав удари по Харківщині з бєлгорода попередньо С-300 - начальник гарнізону

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"Ворог завдав ударів по Харківщині з Белгорода попередньо із ЗРК С-300. На даний момент ракет у повітрі немає. Загроза нових ракетних ударів зберігається", - написав Мельник у Telegram.

Він зазначив, що інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - закликав Мельник.

Нагадаємо

По Харкову та області вранці завдавали удари російські окупанти.