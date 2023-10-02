По Харкову та області завдають ударів окупанти - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. По Харкову та області вранці завдають ударів російські окупанти. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у понеділок у Telegram, пише УНН.
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"Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області, перебувайте в укриттях!" - написав Синєгубов.
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