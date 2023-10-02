По Харькову и области наносят удары оккупанты - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. По Харькову и области утром наносят удары российские оккупанты. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях!" - написал Синегубов.
Детали
В ВС ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения по Харьковской области.
"Суспільне" сообщило о слышимых взрывах в Харькове.
Напомним
Враг ночью ударил по Харьковской области из РСЗО.