Враг ночью ударил по Харьковской области из РСЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Российские войска ночью обстреляли из РСЗО село Подлиман в Харьковской области, за минувшие сутки наносили удары по четырем районам региона, есть погибший, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Прошлой ночью, около 0:16, враг из РСЗО обстрелял село Подлиман Изюмского района. Поврежден 2-этажный дом, летняя кухня, ... произошел пожар. Без пострадавших", - говорится в сообщении Синегубова в Telegram.
Детали
В течение суток, по данным Синегубова, враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов, в частности:
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- В результате удара по поселку Боровая Изюмского района управляемой авиабомбой и из РСЗО повреждены здания агропредприятия, произошел масштабный пожар, повреждены 4 частных домовладения.
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- В городе Волчанск Чугуевского района в результате вражеских массированных обстрелов погиб гражданский мужчина. В городе повреждены частные дома и здания гражданского предприятия, произошли пожары.
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- В результате удара фугасной авиабомбой по поселку Купянск-Узловой Купянского района повреждены дом и хозяйственная постройка, произошли пожары.
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"Около 15:00 на поле вблизи населенных пунктов Донец и Благодатное Чугуевского района во время выполнения работ в поле, на мине подорвался комбайн "Class". Водитель комбайна получил незначительные повреждения, в госпитализации не нуждался", - сообщил глава ОВА.
Напомним
В ночь на 1 октября оккупанты ударили по Харькову тремя ракетами. Попали в гражданское предприятие.