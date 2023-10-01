Вночі окупанти вдарили по Харкову трьома ракетами. Поцілили у цивільне підприємство
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Близько першої години ночі по Харкову був нанесений ракетний удар. Зафіксовано три «прильоти» по території цивільного підприємства. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
На території підприємства виникла пожежа.
“Минулої ночі, близько 1:00, ворог завдав ракетного удару по м. Харків. Зафіксовані „прильоти“ 3 ракет, попередньо С-300, по території цивільного підприємства, сталася пожежа. Інформація уточнюється”, -зазначив голова ОВА.
Також, за його словами, протягом доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.
“Внаслідок артилерійського обстрілу с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено 2 господарчі споруди, паркан та сарай, сталася пожежа. У с. Басове Богодухівського району обстрілом пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. У селах Кіндрашівка та Глушківка Куп’янського району через обстріли горіла суха трава в полі.
Близько 11:15 в лісі поруч з с. Оскіл Ізюмського району місцевий мешканець 52 років наступив у лісі на протипіхотну міну типу „Пелюстка“. Госпіталізований з пораненням в стані середньої тяжкості”, додав Синєгубов.
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