Вночі окупанти вдарили по Харкову трьома ракетами. Поцілили у цивільне підприємство

На території підприємства виникла пожежа.

“Минулої ночі, близько 1:00, ворог завдав ракетного удару по м. Харків. Зафіксовані „прильоти“ 3 ракет, попередньо С-300, по території цивільного підприємства, сталася пожежа. Інформація уточнюється”, -зазначив голова ОВА.

Також, за його словами, протягом доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

“Внаслідок артилерійського обстрілу с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено 2 господарчі споруди, паркан та сарай, сталася пожежа. У с. Басове Богодухівського району обстрілом пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. У селах Кіндрашівка та Глушківка Куп’янського району через обстріли горіла суха трава в полі.

Близько 11:15 в лісі поруч з с. Оскіл Ізюмського району місцевий мешканець 52 років наступив у лісі на протипіхотну міну типу „Пелюстка“. Госпіталізований з пораненням в стані середньої тяжкості”, додав Синєгубов.

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