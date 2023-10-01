Ночью оккупанты ударили по Харькову тремя ракетами. Попали в гражданское предприятие
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Около часа ночи по Харькову был нанесен ракетный удар. Зафиксировано три «прилета» по территории гражданского предприятия. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.
На территории предприятия возник пожар.
“Прошлой ночью, около 1:00, враг нанес ракетный удар по г. Харьков. Зафиксированы „прилеты“ 3 ракет, предварительно С-300, по территории гражданского предприятия, произошел пожар. Информация уточняется”, -отметил глава ОГА.
Также, по его словам, в течение суток враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Куп’янского и Изюмского районов.
“В результате артиллерийского обстрела с. Казачья Лопань Харьковского района повреждены 2 хозяйственные постройки, забор и сарай, произошёл пожар. В с. Басово Богодуховского района обстрелом повреждены частный дом и хозяйственные постройки. В селах Кондрашовка и Глушковка Куп’янского района из-за обстрелов горела сухая трава в поле.
Около 11:15 в лесу рядом с с. Оскол Изюмского района местный житель 52 лет наступил в лесу на противопехотную мину типа „Лепесток“. Госпитализирован с ранением в состоянии средней тяжести”, добавил Синегубов.
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